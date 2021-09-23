Ульяновские депутаты обсудили порядок проведения капремонта МКД

ТАСС, 23 сентября. На прошедшем 21 сентября заседании парламентского комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству депутаты рассмотрели внесенные областной прокуратурой поправки в законодательство, которые предполагают усовершенствование порядка использования средств фонда капремонта, сформированных на счетах регионального оператора.

В настоящий момент собственники многоквартирных домов (МКД) вправе накапливать средства на капремонт либо на спецсчете (конкретно для своего дома), либо на счетах регионального оператора, в так называемом "общем котле". Во втором случае Жилищный кодекс РФ разрешает Фонду капремонта использовать средства, полученные от жителей в одних домах, на финансирование (на возвратной основе) работ в других домах. Однако установленный на территории Ульяновской области порядок использования средств "общего котла" не содержит положений, обеспечивающих принцип возвратности подобных заимствований. Предлагается на законодательном уровне закрепить обязанность регоператора при финансировании работ из "общего котла" обеспечивать возвратность средств собственников МКД. области после внесения изменений в региональный закон. Аналогичные правовые механизмы уже установлены в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и в ряде других регионов.

В ходе обсуждения депутаты профильного комитета поддержали законодательную инициативу прокуратуры. 29 сентября вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента.