Недобросовестных перевозчиков Ульяновска будут лишать лицензии

ТАСС, 30 сентября. Недобросовестных перевозчиков Ульяновской области будут штрафовать и лишать лицензии на перевозку пассажиров. Соответствующее изменения в региональный закон приняли депутаты заксобрания Ульяновской области, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Принятие данного закона позволяет улучшить работу пассажирского транспорта, к которому существует множество нареканий со стороны населения. Наказание будет применяться в том случае, если перевозчик фактически не выполнит установленное количество рейсов, предусмотренное регламентом: в Ульяновской области это 3% рейсов в квартал. Если перевозчик дважды будет подвергнут административному наказанию, то он может лишиться лицензии", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания региона Валерия Малышева.

Он уточнил, что административный штраф за нарушения для юридических лиц составит от 10 до 15 тыс. рублей, при повторном нарушении штраф увеличится до 20 и 30 тыс. рублей соответственно. Контроль соблюдения расписания будет осуществляться с использованием региональной навигационно-информационной системы.

"В среднем по области более 10% перевозок выполняются с нарушением графика. Чаще всего это происходит по причине уменьшения числа автобусов и маршрутных такси, выпущенных на линию. Люди сталкиваются с неудобствами, что вызывает справедливые нарекания с их стороны", - добавили в пресс-службе.