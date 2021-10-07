Александр Чепухин назвал основной приоритет бюджетной политики регионов

ТАСС, 7 октября. Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и экономической политике Александр Чепухин в составе делегации Ульяновской области принял участие в парламентских слушаниях, посвященных параметрам федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, которое прошло 5 октября в Совете Федерации РФ.



Как отметил Александр Чепухин, пристальное внимание уделили вопросам взаимодействия федерального центра и регионов.



"Немало говорилось о необходимости обеспечения достойного финансирования всех переданных субъектам РФ полномочий. Кроме того, сенаторы обсудили тему увеличения компенсации регионам дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетников. В качестве одной из основных задач было обозначено укрепление финансовой самодостаточности российских регионов, создание стимулов для роста доходной базы бюджетов на местном уровне. Это направление работы сегодня является приоритетным и в Ульяновской области. Мы не намерены останавливаться на достигнутом в совершенствовании налоговой политики, борьбе с теневой экономикой, привлечении инвесторов", - подчеркнул председатель комитета по бюджету.



С основным докладом на слушаниях выступил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в целом экономические условия, в которых формировался главный финансовый документ, достаточно благоприятны. Глава Минфина подчеркнул, что в полном объеме в казне предусмотрено финансирование нацпроектов и задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в его Послании Федеральному Собранию. С целью гармонизации межбюджетных отношений предложен ряд решений: реструктуризация бюджетных и рефинансирование коммерческих кредитов, а также новый инструмент - предоставление инфраструктурных кредитов регионам.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что по итогам 2021 года ожидается рост ВВП порядка четырех процентов.



"О существенном улучшении делового климата свидетельствует восстановленный рост инвестиций. Выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России", - считает спикер верхней палаты российского парламента.



Дополнительные средства будут выделены в 2022 году на государственную поддержку семей с детьми. Это ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, пособия по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет. В законопроекте также учтено предложение сенаторов о создании механизма софинансирования затрат регионов на ремонт автомобильных дорог за счет доходов федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты. В 2022 году субсидии предусмотрены в размере 68,3 млрд рублей.



По итогам парламентских слушаний принят за основу проект рекомендаций, который будет доработан с учетом высказанных предложений. В числе основных поправок - увеличение финансирования мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок, развитию автодорог в регионах, обеспечению жильем инвалидов и детей-сирот, устранению цифрового неравенства в субъектах федерации, строительству объектов социальной инфраструктуры и другие.