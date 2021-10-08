ТАСС, 8 октября. Региональный форум "Старшее поколение Дона" посетили 1,2 тыс. жителей Ростовской области старше 55 лет, а также представители добровольческих некоммерческих организаций и общественных объединений Ростовской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

"В мероприятии участвовали 1 200 человек, из которых 150 приняли участие очно, а 1 050 - подключились к онлайн-трансляции. Сегодня мы прикладываем максимум усилий для поддержки и развития "серебряного" добровольчества, а сопровождение донских волонтеров старшего возраста на всех этапах участия их в добровольческой деятельности является одной из приоритетных направлений нашей работы", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.

Для участников форума организовали выставочные экспозиции благотворительной помощи и социальных услуг для пожилых людей, а также площадки для обмена опытом среди специалистов, работающих с людьми старшего возраста. В рамках форума также прошло пленарное заседание на тему "Развитие инструментов поддержки "серебряного" добровольчества в Ростовской области".