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Брянская область направила 90 млн рублей на подготовку объектов ЖКХ к зиме

За последние пять лет в регионе заменили более 328 км устаревших тепловых сетей

БРЯНСК, 13 октября. /ТАСС/. Порядка 90 млн рублей направили власти Брянской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного правительства.

"На эти средства в Брянской области удалось провести ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, теплотрасс, артезианских скважин, водонапорных башен, которые необходимы для проведения отопительного сезона", - пояснили в пресс-службе.

За последние пять лет в Брянской области заменили более 328 км устаревших тепловых сетей. "Проводимая работа позволила предотвратить рост износа тепловых сетей и, как следствие, повысить надежность теплоснабжения потребителей", - приводит пресс-служба слова директора департамента ТЭК и ЖКХ региона Олега Андрианова.

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