Брянская область получила высокую оценку за управление финансами

ТАСС, 22 октября. Брянскую область признали регионом с высоким качеством управления региональными финансами. По результатам оценки Минфина РФ регион получил I степень качества управления, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Благодаря эффективному расходованию бюджетных средств, исполнению всех обязательств, взятых перед федеральным центром, грамотной финансовой политике, реализации национальных проектов и государственных программ, Брянской области удается не только экономить собственные средства, но и получать дополнительные", - пояснили в пресс-службе.

Качество управления оценивалось по восьми направлениям, среди которых бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовые отношения с муниципальными образованиями, степень прозрачности бюджетного процесса и другие.

По результатам проведенной оценки качества управления 24 субъектам присвоена I степень качества управления, 45 субъектам - II степень, 16 субъектам - III степень.