На конференции подведут итоги нацпроекта "Образование" в Новосибирской области в 2021 году

ТАСС, 25 октября. В ТАСС (Новосибирск) 26 октября в 13.00 состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам реализации национального проекта "Образование" в Новосибирской области.

Об итогах нацпроекта по основным направлениям в текущем году, а также о планах его реализации в 2022 году расскажет министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просим соблюдать установленные эпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции (12+) доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass .

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж