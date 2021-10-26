Более 20 новых автомобилей получила природоохранная инспекция Брянской области

ТАСС, 26 октября. Природоохранные инспекции Брянской области получили 22 новых автомобиля "Нива" для патрулирования территорий. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"Эта техника очень востребована, ведь наши инспекторы ведут охрану животного мира на всей территории нашей области. Износ наших автомобилей был серьезным, и мы очень нуждались в обновлении автопарка. Проходимость у "Нивы" хорошая, наши инспекторы очень довольны", - приводит пресс-служба слова начальника отдела охраны объектов животного мира департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Андрея Батарчука.

На закупку машин было выделено 15 млн рублей из областного бюджета. Ранее из областного бюджета также были выделены средства для закупки тепловизоров и видеорегистраторов.