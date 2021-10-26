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Более 20 новых автомобилей получила природоохранная инспекция Брянской области

На закупку машин выделили 15 млн рублей из областного бюджета

ТАСС, 26 октября. Природоохранные инспекции Брянской области получили 22 новых автомобиля "Нива" для патрулирования территорий. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"Эта техника очень востребована, ведь наши инспекторы ведут охрану животного мира на всей территории нашей области. Износ наших автомобилей был серьезным, и мы очень нуждались в обновлении автопарка. Проходимость у "Нивы" хорошая, наши инспекторы очень довольны", - приводит пресс-служба слова начальника отдела охраны объектов животного мира департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Андрея Батарчука.

На закупку машин было выделено 15 млн рублей из областного бюджета. Ранее из областного бюджета также были выделены средства для закупки тепловизоров и видеорегистраторов.

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