Более 100 детей-сирот в Хабаровском крае смогут использовать соцвыплату на покупку жилья

ТАСС, 29 октября. Более 100 детей-сирот в Хабаровском крае смогут воспользоваться соцвыплатой на покупку жилья. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Ранее детям-сиротам предоставлялось готовое жилье, а с января 2021 года им они получили возможность воспользоваться сертификатом на покупку жилья, подобранного самостоятельно, при достижении 23-летнего возраста. По сертификатам 58 получателей уже купили квартиры, 44 заявки уже оплачено на 116,25 млн рублей", - пояснил Дегтярев.

В настоящее время в Хабаровском крае проживает 5 344 детей-сирот, право на предоставление жилых помещений возникло у 4 194 человек. С 2005 года собственные квартиры уже получили 2 588 человек. Кроме того, в этом году также планируется закупить около 80 квартир на вторичном рынке.