Инвестирующие в новые заводы в Ростовской области получат дополнительные налоговые льготы

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. Инвестирующие в строительство заводов Ростовской области смогут получить статус участника регионального инвестпроекта для дальнейшего получения льготы по налогу на прибыль. Новация закреплена в Областном законе "Об инвестициях в Ростовской области", поправки в котором приняты на 34-м очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"Внедрение механизма регионального инвестиционного проекта позволит стимулировать запуск новых инвестпроектов и повысить инвестиционную привлекательность Ростовской области. Новация направлена в первую очередь на привлечение инвестиций в реальный сектор экономики", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития региона Максима Папушенко.

Новый инструмент поддержки сохранит предоставление налоговых льгот инвесторам по налогу на прибыль организаций и позволит предприятиям снижать региональную налоговую ставку с 17% до 10%, а федеральную - с 3% до 0%. В настоящее время в Ростовской области также действуют другие преференции для тех, кто вкладывает средства в производство. Это налоговые льготы, инвестиционный налоговой вычет, инфраструктурные субсидии и субсидия на возмещение процентной ставки по инвесткредитам.