Второй этап строительства дамбы в Брянске идет по графику

ТАСС, 3 ноября. Второй этап строительства дамбы, который свяжет два района города, идет согласно запланированному графику. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного правительства по итогам визита губернатора Брянской области Александра Богомаза на площадку.

"Строящийся новый мост длиной 270 м и подходами к нему с двух сторон длиной 324 м заменит старый понтонный мост. Новое железобетонное сооружение будет четырехполосным, а в его основании будут построены 12 опор. В настоящее время ведутся работы по бетонированию опор моста и вязание арматурных каркасов", - пояснили в пресс-службе.

Реализация второго этапа обеспечит дальнейшее развитие жилищного строительства в Брянской городской агломерации, ликвидирует заторы в центре города, существенно уменьшит загруженность основных транспортных магистралей и оптимизирует движение транспортных потоков, соединив Советский, Володарский и Фокинский районы.