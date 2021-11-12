Развитие здравоохранения станет одним из приоритетов для Ивановской области в 2022 году

ТАСС, 12 ноября. Развитие здравоохранения станет одним из приоритетов для бюджета Ивановской области в 2022 году. Об этом в пятницу заявила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, слова которой приводит пресс-служба.

"Одним из несомненных приоритетов областного бюджета на 2022 являются обеспечение доступности медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг. Они должны соответствовать уровню эпидобстановки и потребностям жителей", - пояснила Дмитриева, слова которой приводит пресс-служба.

Она уточнила, что в будущем году запланированный бюджет на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Ивановской области" составит более 10,8 млрд рублей, что больше расходов текущего года почти на 1 млрд рублей. В проекте бюджета также предусмотрена индексация заработной платы работников учреждений здравоохранения, индексация расходов организаций на коммунальные услуги на прогнозный индекс инфляции на 2022 год.

"Продолжится реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в объеме более 890 млн рублей. Планируется строительство новых амбулаторий, поликлиник, отделений врачей общей практики. Учреждения будут оснащаться и переоснащаться оборудованием, а также автомобильным транспортом. В рамках проекта "Решаем вместе", подготовленного вместе с общественностью региона, в Ивановской области продолжится работа по улучшению материальной базы детских медицинских учреждений", - пояснили в пресс-службе.

Программа оказания бесплатной медицинской помощи сверстана бездефицитной. Общий объем финансирования - 8,8 млрд рублей. Основная часть этих средств будет направлена на оказание медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, оказание высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи. Почти 1 млрд рублей пойдет на обеспечение отдельных групп населения лекарственными препаратами по рецептам врачей, что на 27% больше, чем в текущем году. Кроме того, предусматривается осуществление единовременных выплат фельдшерам выездных бригад, принятым на работу в государственные учреждения здравоохранения Ивановской области (по 100 тыс. рублей), ежемесячных выплат студентам высшего и среднего медицинского образования. В пятницу, 12 ноября, бюджет региона принят в первом чтении.