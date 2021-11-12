В бюджет Ульяновской области дополнительно выделили 1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

ТАСС, 12 ноября. Общий объем доходов и расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области увеличен почти на 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, доходная часть бюджета ТФОМС превысила 17,3 млрд рублей, а расходная - 17,5 млрд рублей.



10 ноября на заседании Законодательного Собрания парламентарии поддержали внесение изменений в региональный закон о бюджете фонда на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. На оказание помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на заболевание в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования из федеральной казны дополнительно выделено свыше 165 млн рублей. Из резервного фонда Правительства РФ на те же цели направлено почти 800 млн рублей, на проведение углубленной диспансеризации ульяновцев, перенесших коронавирус, - 28,7 млн рублей.



Более 41 млн рублей дополнительно заложено на приобретение и ремонт медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.