Ученые из Ростова-на-Дону приступили к разработке материалов для наноэлектроники

ТАСС, 15 ноября. Ученые физического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) приступили к реализации проекта по разработке передовых материалов для наноэлектроники. Об этом в понедельник рассказали ТАСС в пресс-службе университета.

Проект заведующей кафедрой "Нанотехнология" Физического факультета ЮФУ Анны Разумной "Мемристорные и мультиферроидные материалы для устройств наноэлектроники" получил грантовую поддержку. Исследования будут проводиться совместно с Институтом нанонауки и нанотехнологии при объединенном институте Аргентинского национального совета научных исследований (CONICET).

"Работая над проектом "Мемристорные и мультиферроидные материалы для устройств наноэлектроники", группа ученых планирует создать инновационную материальную базу для воплощения прорывных технологий в вычислительных сетях нового поколения. <…> Разработка ученых ЮФУ позволит в разы снизить потребляемую энергию устройств наноэлектроники, а также воплотить алгоритмы, имитирующие логику работы головного мозга", - говорится в сообщении.

Как отметила заведующая кафедрой "Нанотехнология" Физического факультета ЮФУ Анна Разумная, слова которой привели в пресс-службе, главная задача проекта - предложить новые типы материалов и явлений, "которые из-за присущей им физики естественным образом позволяют выйти за пределы замедляющегося развития наноэлектронных и компьютерных технологий".

Материалы, которые планируют разработать ученые, позволят реализовать алгоритмы многозначной логики, что, как отметили в пресс-службе вуза, является значительным шагом к реализации нейроморфных вычислений, которые используют те же принципы, что и человеческий мозг, а также квантовые процессы для создания вычислительных технологий эффективной обработки данных.