Брянская область получит 79 млн рублей на покупку лесопожарной техники в 2022 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Брянская область в следующем году получит 79 млн рублей из федеральной казны на покупку спецтехники для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"В следующем году будет выделено 79 млн рублей из федерального бюджета на оснащение специализированных подразделений лесопожарной техникой. Планируется приобрести 17 единиц лесопожарной техники: три автоцистерны, два гусеничных трактора, семь грузовых автомобилей, два квадроцикла, тягач с полуприцепом, два автобуса для доставки работников к месту тушения пожара. На 2022 год по сравнению с текущим годом значительно увеличено финансирование из средств федерального бюджета", - рассказали в пресс-службе.

С конца марта по начало мая зафиксировано наибольшее количество потенциально опасных для леса очагов возгорания на сельхозугодиях – в основном это случаи выжигания травы. Всего в регионе было ликвидировано 149 таких пожаров на площади более тысячи гектаров.

Сообщается также, что за 2021 год удалось значительно улучшить техническое обеспечение и провести модернизацию технического фонда управления. В рамках национального проекта "Экология", регионального проекта "Сохранение лесов" приобретена 21 единица лесопожарной техники на общую сумму 54,9 млн рублей. До конца года планируется дополнительно купить четыре автомобиля повышенной проходимости и 15 мотоциклов и мопедов. Кроме того, до конца года будут дополнительно приобретены беспилотный летательный аппарат с тепловизором, 20 радиостанций, 18 навигаторов, семь автоматизированных рабочих мест для обеспечения мониторинга за лесопожарной обстановкой.

Как отметил глава региона Александр Богомаз, слова которого приводятся в сообщении, управлением лесами проделана серьезная работа по предупреждению лесных пожаров в текущем году.

"Безусловно, позволили держать ситуацию на контроле и погодные условия в летний период и в сентябре, когда за 10 дней выпала почти двухмесячная норма осадков. Вместе с тем необходимо отметить работу управления. При поддержке областного и федерального бюджета удалось существенно обновить техническое оснащение, но останавливаться на достигнутых результатах не стоит, цифры и показатели у нас хорошие, но впереди еще много работы", - заключил губернатор.