Рост цен на стройматериалы затормозил возведение соцобъектов в Чебоксарах

ТАСС, 26 ноября. Строительство социальных объектов в Чебоксарах замедлилось из-за роста цен на строительные материалы и выявлении дополнительных работ. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской администрации.

"Предварительно стоимость строительства школы в Садовом увеличится на 500 млн рублей. Но и эта цена не окончательная, так как проектно-сметная документация еще находится на экспертной оценке. Виной всему многократное увеличение стоимости строительных материалов и выявление дополнительных работ", - пояснили в пресс-службе.

Еще одними проблемными объектами стали детские сады, которые строят в Благовещенском и Университетском. Из-за сложности проекта и слабой организации работ подрядчик сильно отстает от намеченного графика.

"Затягивание сроков строительства детских садов в микрорайонах Благовещенский и "Университетский-2" связано с необходимой корректировкой проектно-сметной документации и ростом стоимости строительных материалов", - пояснил замглавы администрации по архитектуре и градостроительству Иван Кучерявый, слова которого приводит пресс-служба.