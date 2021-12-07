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В Чебоксарах до 2025 года модернизируют 124 лифта

В 33 многоквартирных домах планируются работы по замене и модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

ТАСС, 7 декабря. "Краткосрочным муниципальным планом запланированы работы по замене и модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в 33 многоквартирных домах. На 601,4 млн рублей обновятся 124 лифта", - доложил директор МБУ "Управление жилфондом г. Чебоксары" Андрей Шестаков на еженедельной планерке. Совещание провели глава администрации города Денис Спирин и глава столицы Олег Кортунов.

Собственники помещений в 24 домах, которые держат фонд капитального ремонта на специальных счетах, направят на ремонт 80 лифтов 450,6 млн рублей. Со счетов, формировавшихся у регионального оператора, выделено 150,8 млн рублей на 44 лифта в девяти домах.

Работы много. В 2021 году отремонтировано пять лифтов в двух домах, сумма - 10,8 млн рублей.

Как отметил Андрей Шестаков, в чебоксарских домах работает 3591 лифт. Отработали нормативный срок эксплуатации 939 единиц, из них 438 - в домах, где для капремонта сформирован специальный счет.

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