Более 2 тыс. социальных контрактов заключили в Брянской области в 2021 году

БРЯНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. социальных контрактов на сумму почти 208 млн рублей заключили в Брянской области в 2021 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"Из 2 066 заключенных социальных контрактов 687 заключено по поиску работы на сумму 25,5 млн рублей, 569 социальных контрактов заключены на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 129,2 млн рублей, 265 на ведение личного подсобного хозяйства — 25,2 млн рублей и 545 на преодоление трудной жизненной ситуации — 28 млн рублей", — уточнили в пресс-службе.

Социальный контракт предусматривает трудоустройство граждан с возможностью бесплатного профессионального переобучения и оплаты пособия, выдачу субсидий для начала предпринимательской деятельности (до 250 тыс. рублей) или организацию личного подсобного хозяйства (до 100 тыс. рублей), а также получение компенсации пребывания в частном детском саду ребенка до достижения им возраста трех лет.

Губернатор Брянской области подчеркнул важность работы по реализации соцконтрактов и оказанию помощи нуждающимся гражданам. Александр Богомаз отметил также значимость аналитической работы в эффективности использования выделенных на проекты средств.