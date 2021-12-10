Координационный штаб по проведению зимнего сезона начнет работу в конце декабря 2021 года

ТАСС, 10 декабря. В мероприятии приняли участие руководители всех министерств и ведомств, задействованных в организации приема и размещения гостей, а также подготовке инфраструктуры. В режиме ВКС участвовал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Открывая совещание, Александр Руппель отметил, что с начала года край уже принял 16,2 млн туристов, это всего на 3% меньше, чем в рекордном для кубанских курортов 2019 году.

"С декабря по март планируем принять порядка 2,5 млн гостей, при этом основной наплыв придется на период новогодних праздников - порядка 400 тыс. человек. В прошлом году наработали хороший опыт, нам удалось обеспечить гостям качественный и комфортный отдых и при этом не допустить вспышек заболевания коронавирусной инфекцией. В предстоящем сезоне необходимо также скоординировать работу всех служб от курортных организаций и объектов потребсферы - до коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работать в четком едином алгоритме", - сказал Александр Руппель.

По информации Александра Трембицкого, в 2020 году в период новогодних праздников через контрольный пост "Магри" ежесуточно проезжало более 20 тыс. автомобилей, большая часть из которых направлялась в горный кластер. В этом году для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов уже принят ряд решений по разгрузке парковочных зон горного кластера и загрузке перехватывающих парковок.

В ходе совещания участники отметили, что на курортах Краснодарского края в зимнем сезоне гостей будут принимать порядка 1700 объектов общей емкостью 206 тыс. мест. Точками притяжения туристов станут горный кластер Сочи и набирающее популярность Лагонакское нагорье Апшеронского района.

Для координации работы всех служб и ведомств с 28 декабря по 10 января в Сочи будет ежедневно работать краевой координационный штаб. В Апшеронском районе штаб создадут на муниципальном уровне.