В Краснодаре обсудили развитие инфраструктуры для электротранспорта

ТАСС, 13 декабря. На совещании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого обсудили развитие инфраструктуры для электротранспорта. Край вошел в число восьми пилотных регионов для реализации концепции по развитию производства и использования электротранспорта. На первом этапе до 2024 года она предусматривает запуск и ввод в эксплуатацию не менее 9,4 тыс. зарядных станций в стране.

"Эффективное развитие отрасли электромобильного транспорта невозможно без развития необходимой инфраструктуры. При том, что легковой автопарк электромобилей нашего региона активно увеличивается, существующая логистика размещения зарядных станций не способна в полной мере обеспечить передвижение таких машин по территории Кубани. Большим подспорьем для нас в данном вопросе является федеральная поддержка", - отметил Александр Трембицкий.

Субсидия инвесторам будет достигать 60% от понесенных затрат при приобретении необходимого оборудования и 30% при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В Краснодарском крае в качестве основного инвестора рассматривается ПАО "Россети Кубань". Кроме того, на совещании присутствовали руководители других предприятий, которые выразили готовность к сотрудничеству.

После консультаций с Минэкономразвития составлен график создания таких станций на ближайшие два года. Таким образом, в 2022-2023 годах на Кубани планируется разместить и подключить 124 электрозарядных станций. Это направления Азовского и Черноморского побережья, включая Крымский мост. В 2022 году в планах реализация 71 объекта.