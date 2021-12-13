Власти Краснодарского края поддержат предприятия, которые хотят заниматься экспортом

ТАСС, 13 декабря. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в сессии "Развитие экспорта – развитие территории" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России-2021". Он отметил, что с 2011 года несырьевой неэнергетический экспорт края вырос с 18% до 71%.

"Потенциал очень высокий. Самая главная задача для нас сегодня - не оставить без поддержки предприятия, которые уже вышли на международный рынок и помочь тем, кто только планирует заняться экспортом. Для этого выстраиваем диалог, внедряем реальные механизмы и инструменты поддержки - от оформления разрешительной документации до финансовой помощи", сказал Кондратьев.

Он также отметил, что на Кубани малому и среднему бизнесу помогает краевой Центр поддержки экспорта. С начала года поддержку получили более 500 предприятий. Один из самых востребованных инструментов - содействие при выходе на международные электронные торговые площадки - с начала года объем заключенных сделок вырос в 30 раз. Кроме того, предприятиям-экспортерам доступны льготные займы по линии Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности.

"Для нашего региона важно точечно заходить со своими товарами на европейские и азиатские рынки. В приоритете - продукция АПК и вино", - заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, на экспорт идут и другие товары под брендом "Сделано на Кубани" - растительные масла, сахар, мясная продукция, сгущенка, мороженое, кондитерские изделия. Все они отличаются высоким качеством и конкурентоспособны.

Также, по словам главы региона, важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, экспорт туристических услуг.