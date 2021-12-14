Чебоксары получили наивысшую оценку "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021"

ТАСС, 14 декабря. Участниками проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок 2021" стали 325 заказчиков, а именно 68 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня; 85 субъектов Российской Федерации; 84 крупнейших муниципальных образований; 88 заказчиков, деятельность которых регулируется Федеральным законом № 223-ФЗ.

Церемония подведения итогов состоялась 13 декабря в Торгово-промышленной Палате Российской Федерации. Город Чебоксары представлял директор МКУ "Центр организации закупок" г. Чебоксары Сергей Егоров.

Презентация итогов исследования прошла в формате пленарного заседания с участием представителей государственной исполнительной власти, крупного корпоративного сектора и профильных некоммерческих организаций, при поддержке Торгово-промышленной палаты и акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

Напомним, город Чебоксары с 2012 года стабильно удерживает позиции в группе муниципалитетов с высокой прозрачностью закупок. По итогам исследования текущего года, муниципальное образование город Чебоксары вошло в десятку лидеров, получивших наивысшую оценку Рейтинга - "Гарантированная прозрачность".

Как отмечает глава администрации Чебоксар Денис Спирин, "в закупочных процессах МКУ "Центр организации закупок" г. Чебоксары использует современные инструменты, ориентированные на поддержку среднего и малого бизнеса. В числе 40 критериев, по которым оценивают муниципалитет, эти составляющие играют большую роль".

Справочно: Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" - независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специалисты которого с 2006 года проводят экономический и правовой анализ российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа по всей стране, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия представителей малого и среднего бизнеса и распределения госзаказа по видам экономической деятельности.