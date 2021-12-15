Домики для котов установят на набережной Анапы в рамках проекта "Анапский котополис"

ТАСС, 15 декабря. Домики для котов установят на набережной Анапы, где живет много бездомных животных. Акция пройдет в рамках проекта "Анапский котополис" в день 175-летия присвоения Анапе статуса города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"15 декабря, в день 175-летия присвоения Анапе статуса города, рядом с уличной библиотекой на Арт-авеню состоится презентация домиков для котов в рамках проекта "Анапский котополис"."Кошкины дома" будут устанавливаться на набережной, где живет много бездомных животных", - говорится в сообщении.

Акцию организовывают Арт-сообщество и АНО "Анапа" вместе с Общественным объединением волонтеров города "Сердцем к сердцу" и котокафе "Дела кошачьи". В этот же день на Арт-авеню проведут акцию "Котик в добрые руки", в рамках которой волонтеры будут раздавать подопечных приюта. Также жители и гости города смогут принять участие в бесплатном мастер-классе от ремесленников "Котик на камне".