{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новости регионов

Домики для котов установят на набережной Анапы в рамках проекта "Анапский котополис"

На Арт-авеню также проведут акцию "Котик в добрые руки", в рамках которой волонтеры будут раздавать подопечных приюта

ТАСС, 15 декабря. Домики для котов установят на набережной Анапы, где живет много бездомных животных. Акция пройдет в рамках проекта "Анапский котополис" в день 175-летия присвоения Анапе статуса города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"15 декабря, в день 175-летия присвоения Анапе статуса города, рядом с уличной библиотекой на Арт-авеню состоится презентация домиков для котов в рамках проекта "Анапский котополис"."Кошкины дома" будут устанавливаться на набережной, где живет много бездомных животных", - говорится в сообщении.

Акцию организовывают Арт-сообщество и АНО "Анапа" вместе с Общественным объединением волонтеров города "Сердцем к сердцу" и котокафе "Дела кошачьи". В этот же день на Арт-авеню проведут акцию "Котик в добрые руки", в рамках которой волонтеры будут раздавать подопечных приюта. Также жители и гости города смогут принять участие в бесплатном мастер-классе от ремесленников "Котик на камне".

Новости регионов
Чебоксары получили наивысшую оценку "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021"
Участниками проекта стали 84 крупнейших муниципальных образований
Читать полностью