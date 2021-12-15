В Анапе с 2018 года удалось в три раза сократить количество долгостроев

ТАСС, 15 декабря. Власти Анапы с начала 2018 года смогли более чем в три раза сократить в муниципалитете количество объектов незавершенного строительства с привлечением средств дольщиков с 19 до 6 таких объектов, сообщили журналистам в среду в мэрии Анапы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил к 2024 году полностью искоренить проблему долгостроев в регионе. На данный момент на Кубани проблемными являются 262 объекта, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан, из них 234 жилых и 28 нежилых, в общей сложности по ним были заключены 20,4 тыс. договоров. Основными проблемными муниципалитетами края по количеству долгостроев считаются Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа.

”Если в начале 2018 года на территории курорта было 19 проблемных объектов, а общее количество дольщиков составляло 1787, то сейчас долгостроев осталось 6, а дольщиков - 1107. Каждый проблемный дом находится под пристальным вниманием и власти, и прокуратуры”, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы по итогам прошедшего в среду заседания рабочей группы по оказанию содействия в защите прав и интересов обманутых дольщиков, которое провел глава города Василий Швец.

Уточняется, что по факту уже завершено строительство еще одного объекта на ул. Лазурной, 27, но он пока не сдан в эксплуатацию, так как ведется приемка инженерных сетей. Также по данным мэрии, на 98% готов долгострой в переулке Тираспольском, 1а, разрешение на его возведение продлено до 1 ноября 2022 года, но сдать его в эксплуатацию планируют раньше. В пресс-службе добавили, что в январе суд будет решать судьбу долгостроя по ул. Парковой, 79, дольщики которого обратились с иском о привлечении к субсидиарной ответственности банк РНКБ, чтобы взыскать сумму, необходимую для завершения объекта, инвестор для его достройки уже найден. Мэр Анапы Василий Швец поставил задачу сдать этот долгострой в эксплуатацию до конца 2023 года.

”История у каждого объекта своя, а результат один. Пострадали люди, и наша с вами задача - помочь восстановить их законные права”, - приводит пресс-служба слова главы Анапы. Для решения проблемы долгострое на Кубани применяют несколько механизмов: восстановлением прав участников долевого строительства инвестиционно-непривлекательных объектов занимается региональный фонд защиты прав дольщиков путем выплат компенсаций по объектам, завершение которых экономически не целесообразно, и путем непосредственной достройки долгостроев, также в крае была создана госкомпания для завершения долгостроев. Среди незавершенных объектов есть инвестиционно-привлекательные, власти Краснодарского края ведут активную работу по поиску инвесторов.