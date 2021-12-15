Победители конкурса "Большая перемена" получили благодарственные письма в Брянской области

ТАСС, 15 декабря. Победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" от Брянской области получили благодарственные письма от губернатора региона Александра Богомаза. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"Победители "Большой перемены" получили благодарственные письма главы региона. Это Ярослав Захаров, Юлия Пыталева, Виктория Юрченко, Анастасия Безгачева, Евгения Денюшина, Вероника Клещевская, Мария Хурлапова, Наталья Антонова, Диана Концевич и Денис Чернов", - говорится в сообщении.

На встрече с победителями конкурса губернатор Брянской области уточнил, что ребята и их наставники проявили себя в различных областях и являются гордостью Брянской области.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.