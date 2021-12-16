Брянский автомобильный завод начнет проводить испытания тягачей на предприятии в 2026 году

ТАСС, 16 декабря. Полигон для испытаний серийных и перспективных седельных тягачей и специальных колесных шасси, предназначенных для размещения зенитных ракетных комплексов, появится на территории Брянского автомобильного завода (БАЗ) в 2026 году. Площадку построят в рамках инвестиционного проекта, сообщил в четверг ТАСС губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Инвестиционный проект предусматривает строительство на территории "БАЗ" комплекса контрольно-испытательных трасс и спецучастков с организацией необходимой инфраструктуры, оснащение технологическим оборудованием лабораторно-испытательного комплекса. Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,8 млрд рублей, а срок реализации до 2026 года", - пояснил Богомаз.

Он уточнил, что на полигоне будут построены асфальтобетонный трек, площадка для проверки параметров проходимости, комплекс подъемов малой и большой крутизны, грунтовый трек, а также специальные участки-лаборатории. Помимо этого, на территории "БАЗ" реализуют еще один инвестиционный проект на сумму более 10 млрд рублей. Он предполагает строительство нового корпуса, где разместят основные производства и административные помещения.

"В результате реализации этого проекта будет создано современное безубыточное и стабильно развивающееся предприятие с годовым выпуском продукции около 200 единиц в год", - добавил губернатор.

Брянский автомобильный завод - единственное российское предприятие, производящее специальные колесные шасси и тягачи (СКШТ) высокой проходимости, являющиеся основой транспортной базой для существующих и перспективных средств противовоздушной и ракетно-космической обороны, а также активно использующихся в составе подвижных средств радиолокационной разведки, инженерного обеспечения, систем ракетно-залпового огня.