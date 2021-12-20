Врачи Ивановской области впервые провели операцию по пересадке почки

ТАСС, 20 декабря. Врачи Ивановской областной клинической больницы впервые провели операцию по пересадке почки. Трансплантация была сделана 47-летней женщине, которая на протяжении пяти лет находилась на гемодиаолизе, сообщает пресс-служба правительства региона.

В июне этого года между региональным департаментом здравоохранения и Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития трансплантологии в Ивановской области. В рамках него команда врачей областной больницы прошла длительное обучение в НМИЦ, специалист которого также прибыл в регион для участия в первой операции.

"Это действительно очень большое событие для нашего региона, что такие операции теперь проводят и в Ивановской области. Это позволит качественно изменить жизнь наших пациентов, которые сейчас вынуждены постоянно проходить процедуру гемодиализа. Кроме того, у наших жителей, нуждающихся в пересадке почки, нет возможности ждать донорского органа в Москве или Нижнем Новгороде. Донорские органы не могут долго храниться, и пациенты вынуждены снимать квартиры в непосредственной близости от федеральных центров трансплантологии, что очень дорого, теперь они смогут спокойно дожидаться пересадки почки у себя дома", - отметил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, слова которого приводит пресс-служба.

Фокин отметил, что трансплантология является вершиной хирургического мастерства и областная больница проделала большой путь перед тем, как начать проводить подобные операции в регионе.

По данным правительства региона, операция по пересадке почки была сделана 47-летней женщине с хронической почечной недостаточностью. До этого на протяжении пяти лет она трижды в неделю была вынуждена проходить процедуру гемодиализа - внепочечного очищения крови. На данный момент в очереди на пересадку почки находится порядка 40 жителей региона.