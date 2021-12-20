Доходы бюджета Мурманска в 2022 году превысят 20 млрд рублей

ТАСС, 20 декабря. Доходы бюджета Мурманска в 2022 году составят более 20,7 млрд рублей, расходы городского бюджета составят более 21,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.

"На втором чтении мы утверждаем бюджет в окончательных цифрах. Второй год подряд доходы бюджета превышают 20 млрд рублей. Если говорить об основных расходах, то это, конечно, образование. В городе должно быть комфортно, безопасно, и эта наша главная задача", - приводит пресс-служба слова зампредседателя горсовета Андрея Сысоева.

Он уточнил, что в приоритете также остаются мероприятия по реализации нацпроектов и муниципальных программ. В частности, в Мурманске будет продолжена работа по строительству образовательных учреждений, созданию модельных библиотек, реконструкции общественных территорий, капитальному ремонту дворов и дорог.