Председатель заксобрания Ульяновской области исполнил новогоднее желание детей из региона

ТАСС, 22 декабря. Председатель законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" подарил детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, новые коньки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного парламента.

"Доброй традицией в нашей стране стала акция "Елка желаний" - когда известные люди и обычные россияне берутся исполнять мечты тех детей, которым праздник нужен больше, чем другим. Я узнал о том, что его юные земляки из семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в Майнском районе ждут от Деда Мороза коньки", - приводит пресс-служба слова Малышева.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин.