Фракции ЛДПР и КПРФ договорились о сотрудничестве с правительством Ульяновской области

ТАСС, 29 декабря. Подписание меморандумов состоялось 29 декабря в Законодательном Собрании Ульяновской области. Свои подписи под соглашениями об обеспечении социально-экономического развития и улучшении качества жизни населения Ульяновской области поставили лидер фракций ЛДПР Дмитрий Грачев, руководитель фракции КПРФ Виталий Кузин и глава регионального кабинета министров Владимир Разумков.

В приложения к соглашениям вошли наказы избирателей депутатам и самые актуальные, по мнению фракций, проблемы, стоящие перед муниципалитетами региона.

Владимир Разумков отметил, что каждый меморандум - это продолжение большой и сложной совместной работы по формированию бюджета Ульяновской области.

"Не все мероприятия смогли войти в областные и федеральные программы на следующий год. Поэтому меморандум, хоть частично, но исправляет эту ситуацию. Документ определяет приоритеты нашей совместной работы на 2022 год и станет механизмом распределения дополнительных бюджетных средств, начиная уже с января-февраля будущего года", - пообещал Председатель правительства.

Лидер либерал-демократов Дмитрий Грачев подчеркнул, что в приоритете у фракции предложения и наказы избирателей. Он также обратил внимание на такие вошедшие в меморандум направления, как увеличение финансирования отрасли здравоохранения, переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот, помощь муниципалитетам в проведении ремонта дорог, детских садов и школ, оснащение оборудованием районных больниц.

"Люди приносили в нашу фракцию обращения, подписанные целыми улицами и селами. И мы очень рады, что в итоговом документе нашли свое отражение десятки объектов, в том числе, например, более 50 сельских дорог. Будем уделять самое пристальное внимание фактическому исполнению этого документа, чтобы наказы избирателей были выполнены. И только положительная обратная связь позволит нам снять с контроля насущные вопросы, транслируемые гражданами", - заявил Дмитрий Грачев.

Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Виталий Кузин напомнил, что документ разрабатывался очень тщательно - депутаты неоднократно исправляли неточности, а отдельные пункты подвергали серьезному обсуждению. В приложении к меморандуму фракции обозначено порядка 60 различных мероприятий, в том числе строительство ФАПов, газификация сел, поддержка Областной станции юного натуралиста и решение проблемы с очистными сооружениями в Новоульяновске.

"Подобный документ фракцией КПРФ подписан впервые, поскольку в этом году в знак доверия Губернатору Алексею Русских мы одобрили проект регионального бюджета. Меморандум предусматривает выполнение ряда приоритетов, которые озвучивались на протяжении многих лет. Теперь нашей задачей станет контроль за исполнением подписанного документа и расходованием бюджетных средств в целом. Мы будем особенно следить за тем, чтобы данный процесс не сопровождался оптимизацией социальных учреждений. И конечно, в случае возникновения непредвиденных проблем или жалоб ульяновцев будем их озвучивать, чтобы такие вопросы решались в оперативном порядке", - заявил Виталий Кузин.

Владимир Разумков поблагодарил депутатов за то, что они доносят интересы избирателей до исполнительных органов региональной власти и выразил надежду, что все положения соглашений будут выполнены.