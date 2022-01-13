В БФУ имени Канта исследуют перспективное для биоэнергетики растение

ТАСС, 13 января. Ученые БФУ им. И. Канта подготовили обзорную статью, в которой рассмотрели способы использования растения "мискантус" в качестве биотоплива. Эта кормовая культура обладает большим потенциалом: не требует больших затрат при выращивании, а ее биомасса может обеспечить не только возобновляемую электроэнергию, но и способствует снижению вредных выбросов в окружающую среду. Урожай с одного посева можно собирать на протяжении 30 лет в количестве до 30 тонн с га.

Особое внимание биологи Института живых систем уделили передовым возможностям редактирования генома и метаболической инженерии для улучшения урожайности и качественных характеристик биомассы растений. Это важно для программ селекции и, в конечном итоге, увеличения производства биоэнергии.

"Мы изучили опыт выращивания и перспективу производства нескольких видов растений. Например, мискантус сахароцветный подходит для различных процессов преобразования биоэнергии из-за низкого содержания золы. Он также интересен как родоначальник селекционных программ. Кроме того, зрелым культурам мискантуса, собранным зимой, отдают предпочтение промышленные предприятия для повышения эффективности и снижения затрат на переработку. На наш взгляд, дополнительные исследования по регулированию метаболизма и генетической информации, а также новые инструменты генетической модификации могут помочь преодолеть ограничения, связанные с выращиванием подходящих сортов для выделения биомассы", - рассказал научный сотрудник Института живых систем Евгений Чупахин.

Обзорная статья опубликована в научном журнале Energies. Над ней работали ученые Института живых систем БФУ им. И. Канта Евгений Чупахин, Ольга Бабич, Станислав Сухих , Екатерина Буденкова, Ольга Калашникова, Ольга Кригер, а также научных сотрудник Лаборатории биотестирования натуральных нутрицевтиков Кемеровского государственного университета Светлана Иванова.