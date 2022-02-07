В Новосибирске обсудят итоги работы управления Россельхознадзора по области

ТАСС, 7 февраля. В ТАСС (Новосибирск) 8 февраля в 14:00 (нск) состоится пресс-конференция (16+), посвященная итогам работы управления Россельхознадзора по Новосибирской области в прошлом году и задачам на 2022 год.

Об обеспечении продовольственной и эпизоотической безопасности Новосибирской области, экспорте сельскохозяйственной продукции по итогам 2021 года, а также об изменениях в законодательстве, которые повлияют на работу управления в текущем году, расскажут руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Александр Баев и директор новосибирского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Анжелика Новикова.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просьба соблюдать установленные противоэпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж