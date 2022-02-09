В Новосибирске обсудят развитие сети МФЦ в регионе

ТАСС, 9 февраля. В ТАСС (Новосибирск) 10 февраля в 15:00 (нск) состоится пресс-конференция о развитии сети многофункциональных центров в Новосибирской области в 2021 году и планах на 2022 год.

О результатах работы сети многофункциональных центров в прошлом году, а также о планах увеличения их числа и количества предоставляемых услуг в текущем году расскажет министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просьба соблюдать установленные противоэпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж