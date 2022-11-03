Аграрии Ульяновской области полностью обеспечили внутренние потребности региона в зерне

При этом есть задержки в уборке сои и подсолнечника

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ульяновской области без потерь собрали урожай зерновых и зернобобовых культур, потребности региона в зерне полностью удовлетворены, при этом есть задержки в уборке сои и подсолнечника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба заксобрания региона по итогам заседания аграрного комитета.

"Теплая и сухая погода в июле и августе позволила своевременно и без потерь собрать урожай зерновых и зернобобовых. На сегодняшний день они убраны на площади 619 тыс. гектаров, или 98% от площади, намолочены рекордные 2 млн 196 тыс. тонн, средняя урожайность составила 35,5 центнера с гектара – максимальная за всю историю региона. Аграрии с большим запасом обеспечили внутренние потребности области в зерне - 850 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Как рассказал депутатам министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, предстоит работа по увеличению объемов переработки сельхозпродукции и по наращиванию мощностей хранения, чтобы сохранить рекордный урожай. Он также сообщил, что в настоящее время завершается уборка технических культур, картофеля и овощей, сахарной свеклы, поздних зерновых культур, а также основная обработка почвы.

Депутаты высказали опасения по поводу задержки в уборке сои и подсолнечника: в полях остаются две трети урожая из-за обильных осадков и чрезмерного увлажнения почвы. Высокая влажность семян требует больших затрат на досушивание и доведение их до нужной кондиции, пояснили в пресс-службе. "Усугубляет ситуацию то, что большинство сельхозпроизводителей пренебрегли страхованием посевов подсолнечника", - сообщает пресс-служба.

"До 11 ноября специалисты министерства соберут информацию с муниципалитетов, а далее будем принимать решение о введении режима ЧС в конкретных районах", - сообщил Семенкин, его цитирует пресс-служба.