Промышленный комитет ульяновского заксобрания поддержал в первом чтении бюджет региона

В центре внимания остается финансирование нацпроектов, на их реализацию предусмотрено более 16 млрд рублей

ТАСС, 3 ноября. Комитет заксобрания Ульяновской области по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству поддержал проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, вынесенный на рассмотрение заксобрания в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Подготовка к первому чтению бюджета Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов стала главным вопросом заседания комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству, которое прошло в законодательном собрании. По итогам обсуждения комитет поддержал законопроект в первом чтении", - сообщила пресс-служба.

И.о. министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова представила депутатам параметры бюджета с акцентом на отрасли, находящиеся в ведении комитета. Акцизы, НДФЛ и налог на прибыль организаций сформируют 84% собственных доходов региона, из федерального бюджета поступит 20,9 млрд рублей, говорится в сообщении.

В центре внимания остается финансирование нацпроектов, на их реализацию предусмотрено более 16 млрд рублей, которые будут направлены, в частности, на развитие дорожной сети, обновление транспорта, поддержку инфраструктуры. При этом 97% всех расходов будет идти через госпрограммы с общим объемом финансирования в 85,7 млрд рублей, рассказали в пресс-службе.

По словам вице-спикера заксобрания региона, руководителя комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Грачева, в части транспортного и дорожного хозяйства бюджет возможно пополнить за счет дорожного фонда, акцизов на нефтепродукты, имущественного и транспортного налогов.

"Если говорить о строительстве, то это, безусловно, выполнение государственного заказа, реализация строительных материалов, произведенных на территории Ульяновской области, и исполнение национальных проектов. Существенно повысит НДФЛ увеличение заработной платы в отраслях и выведение выплат из "серой" зоны. Здесь предстоит еще много работы, но общее понимание, что в данном направлении нужно продолжать работать, у нас с исполнительной властью есть", - сказал Грачев, его слова приводит пресс-служба.