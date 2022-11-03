Аграрный комитет ульяновского заксобрания поддержал бюджет АПК региона в первом чтении

По словам и.о. министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, основными источниками пополнения бюджета остаются акцизы, НДФЛ и налог на прибыль организаций

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Ульяновской области в ходе заседания комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды поддержали вынесенный на первое чтение бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, предусматривающий финансирование АПК в размере 5,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

"Доходную часть областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 обсудили на заседании аграрного комитета законодательного собрания. В 2023 году на АПК региона и развитие сельских территорий планируется направить 5,6 млрд рублей (в 2022 году - 4,3 млрд рублей). Депутаты аграрного комитета единогласно поддержали проект бюджета в первом чтении по направлениям АПК, природоохранная деятельность и ветеринария", - говорится в сообщении.

Об основных параметрах бюджета 2023 года депутатам рассказала и.о. министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова. По ее словам, основными источниками пополнения бюджета остаются акцизы, НДФЛ и налог на прибыль организаций, сообщает пресс-служба.

Депутаты обратили внимание на то, что АПК вместе с перерабатывающей промышленностью и торговлей дает областному бюджету около трети доходов, показывая высокую эффективность бюджетной поддержки: в 2023 году только акцизы должны принести в бюджет более 16 млрд рублей. Председатель аграрного комитета заксобрания Вячеслав Ковель подчеркнул, что нельзя допускать снижения темпов роста финансирования агропромышленного комплекса.

Депутат Николай Мясников выразил мнение, что работа АПК по наполняемости бюджета и увеличению валового регионального продукта может быть примером другим "зарабатывающим отраслям" - автомобилестроению, нефтедобыче, добыче полезных ископаемых. Депутат Матвей Володарский назвал доходную часть бюджета огромным полем для работы, на котором предстоит найти дополнительные доходы для решения острых проблем населения.

Что касается природоохранной деятельности, в бюджет заложены 744 млн рублей на программу "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области". Минприроды региона планирует обеспечить поступление в консолидированный бюджет области в 2023 году 1,3 млрд рублей, ожидаемые доходы от лесного фонда – порядка 430,3 млн рублей, от нефтедобывающей отрасли и добычи полезных ископаемых – около 740 млн. На развитие ветеринарной службы в 2023 году предусмотрено 271 млн рублей, сообщила пресс-служба.