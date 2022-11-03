Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин провел прием граждан

На все поступившие обращения будут даны подробные ответы и разъяснения

ТАСС, 3 ноября. Председатель Тамбовской областной Думы, член Президиума регионального политического совета Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Матушкин провел сегодня прием граждан в общественной приемной Председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Анатольевича Медведева в Тамбове. Традиционно обратившиеся на прием граждане поднимают различные вопросы - это благоустройство дворовых территорий, невыполнение управляющими компаниями своих обязательств по качественному обслуживанию многоквартирных домов, корректность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и многое другое.

Одна из жительниц областного центра пожаловалась на близкое соседство с ее многоквартирным домом киоска, в котором продают алкогольные напитки. Из-за него жители дома вынуждены терпеть беспорядок на прилегающей территории, а вечером и ночью им мешают отдыхать шумные компании под окнами дома. Также рядом расположены колледж, общеобразовательная и музыкальная школы. Какой пример у школьников перед глазами? Евгений Матушкин ответил, что вместе с руководством города он выяснит, насколько правомерно столь близкое расположение киоска с жилым домом и образовательными учреждениями.

Еще одна из посетительниц обратилась по вопросу обеспечения детей, страдающих сахарных диабетом, лекарственными средствами. Стоит сказать, что год назад представители областного отделения родителей детей с инвалидностью приходили к Евгению Матушкину с просьбой рассмотреть возможность обеспечения детей, имеющих сахарный диабет, системами мониторинга глюкозы в крови за счет бюджета Тамбовской области. На их просьбу откликнулся Глава региона Максим Егоров. Он поручил выделить средства на приобретение таких систем мониторинга. Сегодня одна из мам такого ребенка предложила рассмотреть возможность введения механизма компенсации за приобретенное на собственные деньги в аптеке необходимое льготное лекарство, если длительное время этот препарат не предоставляется бесплатно из-за того, что управление здравоохранения не может осуществить его закупку - никто попросту не выходит на торги. Из-за этого дети могут ожидать необходимое лекарство месяцами. Председатель регионального парламента пояснил, что для решения этого вопроса необходимо изучить подобный опыт других регионов, если он имеется.

На все обращения, поступившие в рамках приема граждан, будут даны подробные ответы и разъяснения. Как неоднократно подчеркивал Евгений Матушкин, депутаты должны делать все от них зависящее, чтобы помогать избирателям найти выход из проблемы. "Такое общение с избирателями помогает законодательной власти совершенствовать региональные законы, а также обращает внимание исполнительной и законодательной власти на те случаи, где можно сделать предоставление услуг и льгот для граждан более удобным и комфортным. То есть решение какой-то частной проблемы помогает найти подход к решению десятков подобных вопросов, устранить какой-либо законодательный пробел", - пояснил Евгений Матушкин.