Новое футбольное поле с искусственным покрытием ввели в эксплуатацию в Ростове-на-Дону

Стоимость работ оценивается в почти 24 млн рублей

ТАСС, 26 мая. Футбольный стадион с искусственным покрытием и трибунами ввели в эксплуатация после ремонта на Гребном канале "Дон" в Ростове-на-Дону. Стоимость работ оценивается в почти 24 млн рублей. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"На Гребном канале "Дон" отремонтирован и сдан в эксплуатацию футбольный стадион с искусственным покрытием и трибунами. Затраты из городского бюджета составили почти 24 млн рублей", - отметил Логвиненко.

Отмечается, что на поле уже проходят тренировки команд. Оно стало вторым по счету полноразмерным полем в городском спортивном кластере Гребного канала и предназначено для игр и тренировок.

"Уже 1 июня, в Международный день защиты детей, мы проведем там турнир для маленьких футболистов 2015 года рождения. Уже зарегистрировались 16 команд. Уверен, что это будет настоящий футбольный праздник", - добавил Логвиненко.