Травников заявил, что кампус НГУ решит стратегические задачи Новосибирской области

По мнению главы региона, университет давно нуждался в появлении новой инфраструктуры, которая позволяет НГУ работать над собственной исследовательской повесткой и эффективно сотрудничать с исследовательскими организациями СО РАН

ТАСС, 31 мая. Возведение кампуса мирового уровня в Новосибирском государственному университете (НГУ), которое ведется по нацпроекту "Наука и университеты", поможет решить стратегические задачи всей Новосибирской области, заявил губернатор региона Андрей Травников. Вуз расширит собственную исследовательскую повестку и сотрудничество с организациями СО РАН и другими образовательными учреждениями страны.

"Новые площади НГУ решают стратегические задачи всего региона. Университет как значимая часть Новосибирского научного центра давно нуждался в появлении новой инфраструктуры, которая позволяет НГУ работать над собственной исследовательской повесткой, эффективно сотрудничать с исследовательскими организациями СО РАН, а также выстраивать сетевое взаимодействие с теми вузами РФ, которые хотят наладить подготовку исследователей и масштабировать опыт Академгородка", - цитирует Травникова пресс-служба правительства Новосибирской области.

Первая очередь кампуса мирового уровня включает учебный корпус и досуговый центр физико-математической школы при университете, комплекс студенческих общежитий на 690 мест. Здесь уже ведутся отделочные и кровельные работы, монтаж лифтового и вентиляционного оборудования, внутренних инженерных систем.

На объектах второй очереди завершен фундамент корпуса поточных аудиторий, с опережением плана проводятся подготовительные работы на площадке строительства научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. "В ситуации, когда от вузов ждут технологических решений – а в Новосибирском университете есть значительный задел во многих областях, нам крайне важно обеспечить высокие темпы строительства", - подчеркнул глава Новосибирской области.

В правительстве отметили, что новая инфраструктура будет доступна не только студентам и преподавателям вуза, но и жителям и гостям Новосибирска. Университет будет активно задействовать объекты кампуса для научно-популярных лекций, международных конференций и собственных тематических праздников.