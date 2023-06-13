В День России из Калуги в Белгородскую область отправили первую фуру гуманитарной помощи

Груз собрали с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов

ТАСС, 13 июня. В День России, 12 июня, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей собраны партией "Единая Россия" по поручению губернатора Владислава Шапши.

Груз собран с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса.

"Символично, что это произошло в День России - праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.