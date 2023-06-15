СКФУ и университеты Ирака будут развивать совместные проекты в области инженерии

В частности, перспективными форматами сотрудничества с иракскими университетами станут проекты получения двух дипломов

ТАСС, 15 июня. Совместные проекты в сфере инженерии и нефтяной отрасли будут развивать Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и университеты Ирака. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Ключевой целью визита делегации Северо-Кавказского федерального университета в Ирак стало построение новых векторов сотрудничества: гуманитарный вектор, развитие совместных научных исследований по нефтегазовому направлению, инженерии, продвижению русского языка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перспективными форматами сотрудничества с иракскими университетами станут проекты получения двух дипломов, открытие совместных лабораторий, проведение международных конференций, организация летних школ, стажировки, программы обмена студентами и преподавателями.

"СКФУ активно расширяет академические контакты со странами Ближнего Востока. Так, новые проекты сотрудничества мы наметили с университетами Ирака в области продвижения русского языка, математического моделирования, искусственного интеллекта, в части развития инженерных специальностей. Отмечу, что близость образовательных и научных направлений в сфере нефти и газа открывает большие перспективы сотрудничества между нашими странами", - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе поездки прошли несколько встреч с представителями власти и образования. На них обсуждались развитие партнерских связей, сотрудничества и проекты обучения граждан Ирака русскому языку. СКФУ имеет успешный опыт реализации за рубежом курсов русского языка как иностранного и образовательных интенсивов в формате "Литературное кафе".