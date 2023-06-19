По словам заместителя председателя правительства Юлии Василевой, предприятия региона демонстрируют, как можно и нужно использовать открывающиеся возможности

ТАСС, 19 июня. За четыре месяца 2023 года объем отгруженной продукции легпрома в Ивановской области вырос на 8,7%. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 рассказала заместитель председателя правительства Юлия Василева, выступая на экспертном диалоге Евразийского женского форума, посвященного развитию легкой промышленности России.

"Также фиксируем рост индексов производства: на 5,2% - в производстве текстильных изделий и на 2,2% - в производстве одежды. Предприятия Ивановской области вновь, как и в период пандемии, демонстрируют, как можно и нужно использовать открывающиеся возможности", - подчеркнула зампред. Благодаря созданию Особой экономической зоны в регионе реализуют инвестиционные проекты, в том числе в отрасли легкой промышленности. Самым масштабным проектом является крупнейший комбинат трикотажного полотна "Унтекс Родники"

Среди участников дискуссии - исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса "Сбербанка России", координатор проекта Совета Евразийского женского форума "Женщины в легкой промышленности" Алла Сбитнева, управляющий партнер АО "Сибирская Промышленная Группа" Валерия Плотникова, директор "Первой ткацкой фабрики" Надежда Аверина.

"Несмотря на внешнеэкономические санкции легкая промышленность демонстрирует высокие результаты. Так, в 2022 году в отрасли в Ивановской области увеличился объем отгруженной продукции на 27%. Он составил 17% от общего объема отгруженной текстильной и швейной продукции в Российской Федерации", - добавила Василева.

Ивановская область на протяжении двух лет демонстрирует успехи в сфере онлайн-продаж. Предприниматели региона наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом держат уверенное лидерство. Всего по итогам 2022 года продажи ивановских продавцов на Wildberries и Ozon превысили 50 млрд рублей, а общее число продавцов составило около 10,5 тыс.

Васильева уделила особое внимание перенастройке отрасли в условиях проведения специальной военной операции. Предприятия региона смогли адаптировать свои производства, в том числе для выполнения гособоронзаказа. Ассортимент для нужд армии постоянно расширяется, все больше предприятий подключается к этой работе.

На форуме Васильева выдвинула несколько предложений по поддержке отечественной легкой промышленности на перспективу 10 лет, которые направлены на стимулирование создания и развития производств. Также важным направлением для отрасли является развитие "экономики замкнутого цикла". "В текущих экономических условиях необходимо решить две задачи для полноценного перезапуска и развития отрасли. Первая - предоставление государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты, которые направлены на создание новых производственных мощностей. Вторая - создание высокотехнологичных и полностью автоматизированных рабочих мест с целью решения кадрового дефицита", - сказала она.