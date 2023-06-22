Новосибирский экспортер масла увеличил производство на 15% благодаря нацпроекту

Оптимизация производства по нацпроекту "Производительность труда" позволила увеличить выработку каждого сотрудника и сократить уровень брака

ТАСС, 22 июня. Производитель растительного масла из Новосибирска "Армаз" увеличил выпуск продукции на 15% после полугодовой оптимизации по национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в четверг.

"Устранение потерь на производстве [за счет оптимизации по нацпроекту] позволило нам получить более эффективную работу линии - выпуск продукции увеличился на 15%. Это способствует росту производительности на предприятии в целом, а также росту прибыли, которое влечет увеличение заработной платы сотрудников. При этом мы не понесли каких-то значительных финансовых затрат, производительность выросла только за счет оптимизации", - отметил директор компании Георгий Соломатин.

Предприятие оптимизировало производство по нацпроекту "Производительность труда" в течение полугода. Это позволило увеличить выработку каждого сотрудника и сократить уровень брака.

Новосибирская компания "Армаз" производит различные масла с 1997 года. В 2022 году объем производимого рафинированного растительного масла составил 18 млн тонн. Компания поставляет продукцию по России, а также в Армению, Вьетнам, Казахстан, Китай, Монголию, Северную Корею, Узбекистан и в другие страны.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.