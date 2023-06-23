Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин предложил поддерживать одаренных детей

Он призвал возмещать затраты по оплате проезда к месту проведения различных конкурсов и спартакиад за счет средств федерального бюджета

ТАСС, 23 июня. Вопросы поддержки молодого поколения обсуждались на заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики, которое состоялось на этой неделе. Председатель Тамбовской областной Думы, член комиссии Евгений Матушкин представил коллегам информацию о том, как в Тамбовской области выстроена работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.

Матушкин предложил рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, которые включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, возмещать затраты по оплате проезда к месту проведения всероссийских, межрегиональных, областных слетов, конкурсов, спартакиад и обратно, а также к месту летнего отдыха и обратно за счет средств федерального бюджета. Члены Комиссии поддержали это предложение и решили обратиться с целью его рассмотрения в Правительство Российской Федерации.

Как отмечает Матушкин, именно талантливые дети - это потенциал нашего общества, они обеспечат его интенсивное развитие. "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - задача, которую поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отметив, что в регионах должны быть созданы центры выявления и поддержки одаренных детей. В 2022 году в Тамбовской области открылся Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи "Космос". Мы стараемся создавать комфортные условия и развивать детей во всех направлениях. На территории области в круглогодичном режиме работает спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", где созданы новейшие качественные условия для получения общего и дополнительного образования", - сообщил председатель Тамбовской областной Думы.

По итогам 2022 года по оценке Министерства просвещения Российской Федерации Тамбовская область стала одним из лучших регионов - участников Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры". "В 2022 году четверо учащихся нашего региона стали победителями "Всероссийской олимпиады школьников", - передается в сообщении.

По итогам финала и заключительного отборочного этапа Всероссийского конкурса образовательного центра "Сириус" "Большие вызовы" пять учащихся из города Тамбова и города Рассказово защитили на базе Образовательного центра "Сириус" свои проекты. "Сегодня мы можем говорить о первых результатах командных инженерных соревнований среди школьников и студентов, принимающих участие в Национальной технологической олимпиаде", - отметил Матушкин.

По его словам, ежегодно в регионе проводится более 300 мероприятий, которые способствуют выявлению и поддержке одаренных детей. "В регионе уделяется особое внимание одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Они принимают участие как во всероссийских, так и в региональных мероприятиях", - подчеркнул член комиссии областной Думы.

Также в Тамбове с 22 по 24 июня проходит финальный этап I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного Города". Это конкурс для детей и подростков от 6 до 18 лет по популярным направлениям, от науки и технологий до танцев и вокала. По словам Матушкина, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи не может быть осуществлена без соответствующей законодательной базы региона. "В 2022 году Тамбовской областной Думой при поддержке Главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова на 50% увеличен размер стипендий и грантов для наших талантливых ребят. Мы также поощряем педагогов именными премиями", - подчеркнул он.

Возрастная категория: 0+.