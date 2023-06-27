Экипажи из городов Сибири примут участие в Кубке Новосибирской области по дрифту

Мероприятие состоится 1 июля

ТАСС, 27 июня. Пилоты из Кемерова, Томска, Барнаула и Новосибирска примут участие в Кубке Новосибирской области на призы губернатора региона по дрифту, который состоится 1 июля на площадке под Новосибирском. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС председатель комитета по дрифту Новосибирской федерации автомобильного спорта Роман Веретенников.

"На Кубке губернатора у нас планируется порядка 10 экипажей, из соседних городов будут присутствовать ребята, желание изъявили ребята из Кемеровской области, из города Томск, из города Барнаул", - сказал Веретенников.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что Кубок губернатора по дрифту проводится в регионе с 2013 года, традиционно в нем принимают участие пилоты из других регионов Сибири. "Традиционно на это мероприятие приезжают спортсмены их Томска, Иркутска, Красноярска, Омска, потому что условия, которые предоставляют организаторы, очень комфортные, трасса профессиональная, судейская бригада самой высокой квалификации", - сказал Ахапов.

Министр добавил, что несмотря на то, что автоспорт сопряжен с высокими затратами на автомобили с мощными моторами и необходимостью быстрого ремонта, в регионе около 950 человек занимаются разными видами автомобильного спорта. Президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян добавил, что пандемия вызвала снижение количества участников, однако в следующем году планируется выйти на допандемийные показатели - 30-40 участников. Он также рассказал, что для участия в соревнованиях по автоспорту необходимо, чтобы автомобиль и экипировка пилотов соответствовали требованиям безопасности.

По словам Веретенникова, дрифт в Новосибирской области оценивается по трем критериям: угол, с которым двигается автомобиль по оцениваемому участку, траектория, которую он занимает и стиль. Заезд в дрифте длится от 10 до 20 секунд в зависимости от протяженности трека. В прошлом году на площадке заезда присутствовало около 800 зрителей. В этом году организаторы рассчитывают, что, при условии хорошей погоды, это количество будет не меньше.