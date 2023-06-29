В Новосибирске на четверть увеличили выпуск приборов ночного видения по нацпроекту

Гендиректор "Экран ФЭП" Александр Демин сообщил, что внедрение на предприятии бережливых технологий позволило оптимизировать ряд процессов и повысить эффективность работы каждого сотрудника на 27%

ТАСС, 29 июня. Производитель электронно-оптических преобразователей (ЭОП) из Новосибирска "Экран ФЭП" увеличил выпуск продукции на четверть после полугодовой оптимизации по национальному проекту "Производительность труда". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Внедрение бережливых технологий позволило нам оптимизировать ряд процессов, на четверть увеличить выпуск ЭОП на базе третьего поколения - за весь 2022 год мы выпустили 670 приборов, а с начала года до сегодняшнего дня уже более 900, повысить эффективность работы каждого сотрудника и благодаря этому высвободить нескольких человек для другой работы", - цитирует пресс-служба АИР слова гендиректора "Экран ФЭП" Александра Демина.

Предприятие оптимизировало производство по нацпроекту "Производительность труда" в течение полугода. Это позволило увеличить выработку каждого сотрудника на 27% и сэкономить время производства до трех часов в смену, отметили в АИР.

Компания производит электронно-оптические преобразователи и комплектующие. Предприятие первым в России начало производить ЭОП в исполнении с GaAs фотокатодом без ионобарьерной пленки, востребованном при ночном пилотировании вертолетов.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.