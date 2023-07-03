В Ивановской области стартовал второй этап проекта "Детское пространство 37"

В 2023 году на реализацию проекта выделили 22,8 млн рублей

ТАСС, 3 июля. К региональному проекту "Детское пространство 37", предполагающему создание спортивно-развивающей инфраструктуры для дошкольников, присоединились восемь детских садов Ивановской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Ивановской областной думы.

"На первом этапе участниками проекта стали 20 дошкольных организаций шести городов региона. В 2023 году на реализацию проекта выделены 22,8 млн рублей, на эти средства будет создана физкультурно-оздоровительная инфраструктура в восьми детских садах региона", - говорится в сообщении.

В сумму финансирования включены оснащение в детсадах площадок спортивно-игровыми элементами и установка на них износостойкого-покрытия, уточнили в пресс-службе.

Детали второго этапа проекта обсудили в пятницу на заседании штаба общественной поддержки по вопросу его реализации под председательством координатора проекта, спикера Ивановской областной думы Марины Дмитриевой. В ходе заседания Дмитриева отметила, что реализация первого этапа проекта показала его эффективность для организации образовательного процесса, интересного и полноценного досуга детей, говорится в сообщении.

Проект разработан в 2021 году депутатами Ивановской областной думы. Муниципалитеты - получатели субсидий в рамках проекта определяются в результате отбора заявок, проведенного Департаментом образования Ивановской области. Среди критериев отбора - потребность в модернизации инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, численность учащихся в образовательной организации, наличие проектной документации, сообщает пресс-служба.