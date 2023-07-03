Студенческие отряды НИУ "МЭИ" получили трудовые путевки на летний сезон

В 2023 году 16 отрядов НИУ "МЭИ" отправятся в разные регионы России

ТАСС, 3 июля. В НИУ "МЭИ" 30 июня 2023 года состоялась торжественная линейка открытия третьего трудового семестра студенческих отрядов МЭИ совместно с ПАО "Россети".

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, работодатели, заслуженные общественные деятели, почетные ветераны движения и действующие члены студенческих отрядов НИУ "МЭИ".

"С каждым годом растёт число наших студентов, желающих вступить в ряды ССО, растёт и конкурс на зачисление в ряды бойцов стройотрядов, ежегодно привлекаемых к строительству инфраструктурных и энергообъектов на территории России и за её пределами. Мы с теплотой в сердце благодарим наших партнеров и работодателей, которые не только готовы принимать к себе на работу ребят, но и вместе с ними решать вопросы на действующих промышленных объектах и предприятиях. Трудовой сезон помогает нашим студентам приобретать реальный опыт работы и способствует развитию их коммуникативных навыков и лидерских качеств. Надеюсь, что движение с такой большой историей будет давать ценные плоды как для нашей отрасли, так и для страны в целом", - выступил с приветственным словом ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Для того, чтобы отправиться на реализацию новых проектов, командиры отрядов сдают рапорты и отчитываются о готовности к работе. В этом году 16 отрядов НИУ "МЭИ" отправятся в разные регионы России. Участники будут работать на энергетических и строительных объектах, в Приемной комиссии НИУ "МЭИ" и детских лагерях, в поездах дальнего следования на различных направлениях.