На Кубе откроется Центр целевой подготовки НИУ "МЭИ"

Для запуска учреждения 12 студентов НИУ "МЭИ" занимаются подготовкой и переводом на испанский язык учебно-методической литературы

ТАСС, 4 июля. НИУ "МЭИ" с официальным визитом посетила делегация Республики Куба в составе руководителя группы корпоративного обучения и развития корпорации "Уньон Электрика" сеньора Норбелис Инфанте Перес, а также представителя Посольства Кубы в России - торгово-экономического атташе Хосе Антонио Тельес Медина.

В рамках рабочего совещания были подняты актуальные вопросы этапов подготовки к открытию Центра целевой подготовки НИУ "МЭИ" на Кубе, для запуска деятельности которого на протяжении года 12 студентов НИУ "МЭИ" - граждан Кубы, ассистентов кафедр МЭИ, в рамках кампании по трудоустройству занимаются подготовкой и переводом на испанский язык учебно-методической литературы и иных материалов ведущих кафедр университета для использования в Центре. Годовой отчет о деятельности, подготовленный пилотной группой кубинских ассистентов, был представлен на совещании и одобрен российской и кубинской сторонами единогласно в качестве методической модели по трудовой деятельности будущих кубинских сотрудников МЭИ.

"Центр целевой подготовки НИУ "МЭИ" на Кубе развивается в соответствии с темпераментом кубинских студентов. Всего в МЭИ проходят обучение 30 ведущих специалистов и руководителей энергетической отрасли Республики Куба. Для студентов мы нашли хорошую дополнительную форму подготовки - 12 кубинцев трудоустроены в МЭИ и переводят на испанский язык всю необходимую учебно-методическую литературу. Центр целевой подготовки - главный вектор развития нашего союза с Кубой. На мой взгляд, уже подготовлены специалисты для начала работы Центра. Сейчас мы много взаимодействуем с представителями республики, такое открытое сотрудничество дает свои плоды в общее развитие отрасли и подготовку кадров", - рассказал ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев о работе с Республикой Куба.

В период визита в Москву сеньора Норбелис Инфанте Перес посетила защиты итоговых отчетов о работе в период стажировки обучающихся по дополнительным образовательным программам в МЭИ руководителей крупных кубинских энергетических предприятий.

В программе визита в Российскую Федерацию для представителя UNE также были организованы встречи с руководством Посольства Республики Куба в России для обсуждения актуальных вопросов российско-кубинского взаимодействия, посещение кафедр, лабораторий МЭИ с экскурсиями и знакомством с профессорско-преподавательским составом МЭИ, студенческими общежитиями, в которых проживают кубинские студенты.

"Визит в НИУ "МЭИ" - это воплощение мечты. Существует долгая история сотрудничества между МЭИ и Кубой в плане подготовки кадров. Многие наши руководители и специалисты учились в МЭИ. Мы считаем это привилегией для UNE - иметь возможность подготовки специалистов нашей организации по программам магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования. Нас приняли очень тепло и дружественно, именно так, как наши народы относятся друг к другу. В период моего визита запланирована интенсивная программа, которая уже идет полным ходом. В рамках визита важным аспектом стало рассмотрение хода реализации Программы сотрудничества между UNE и МЭИ, а также подготовка к созданию штаб-квартиры Центра целевой подготовки МЭИ на Кубе. Я уверена, что в результате нашего взаимодействия будут определены новые векторы для совместной работы. От лица UNE я благодарю МЭИ за приверженность общим целям и всестороннюю помощь сотрудников и преподавателей обучающимся - гражданам Кубы", - рассказала о своих впечатлениях сеньора Норбелис Инфанте Перес.

Соглашения о сотрудничестве между UNE и НИУ "МЭИ" заключено в ноябре 2019 года. В настоящее время в рамках образовательного взаимодействия НИУ "МЭИ" и Энергетического союза Кубы UNE 30 ведущих специалистов и руководителей энергетической отрасли Республики Куба проходят обучение в НИУ "МЭИ" по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров (аспирантуры) и дополнительного профессионального образования в области электро- и теплоэнергетики, энергетического машиностроения и информатики.