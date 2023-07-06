Участниками научной конференции по полимерам в КБР стали более 700 ученых из разных стран

На конференцию прислали 87 научных статей, 468 тезисов, 136 постерных докладов

ТАСС, 6 июля. Более 700 ученых из России, Индии, Китая, Алжира и стран СНГ стали участниками Международной научно-практической конференции "Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения" в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ). Об этом агентству сообщила в четверг и.о. проректора КБГУ по научно-исследовательской работе, профессор Светлана Хаширова.

"В Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ 4 июля стартовала XIX Международная научно-практическая конференция "Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения", объединившая более 700 ученых, призванных обсудить вопросы, касающиеся новых полимеров и композиционных материалов на их основе, оригинальных методов их получения, перспектив и особенностей применения полимеров и композитов в различных областях техники и промышленности. Присутствуют участники из всех регионов, а также из Индии, Китая, Алжира, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана", - говорится в сообщении.

Более 400 ученых присутствуют на форуме очно, около 300 в дистанционном формате. На конференцию прислано 87 научных статей, 468 тезисов, 136 постерных докладов. На пленарной сессии были заслушаны 15 докладов ведущих ученых, давших оценку общему состоянию отрасли, обозначивших острые вопросы, связанные с глобальными потребностями в новых материалах и технологиях, и пути их решения. Работа в секциях с обсуждением узкоспециализированных вопросов продлится до 7 июля. В рамках форума проходит полимерная школа для молодых ученых с лекциями и мастер-классами.

От лица Российской академии наук участников конференции поприветствовал вице-президент РАН, академик Сергей Алдошин.

"Правительство РФ подписало концепцию технологического развития страны о создании технологического суверенитета по всем направлениям, в том числе в области высоких технологий. Подписаны 10 соглашений между Правительством и ведущими бизнес-структурами о развитии высоких технологических направлений совместно с вузами, институтами, исследовательскими институтами Российской академии наук. Разработаны и утверждены дорожные карты и в рамках дорожных карт начинают развиваться работы, которые должны обеспечить технологический суверенитет страны. Одна из важных дорожных карт - это создание новых материалов. Она состоит на сегодняшний день из четырех крупных направлений: композиционные полимерные материалы, аддитивные технологии, земельные металлы и новые "умные" материалы. Композиционные материалы и технология их получения являются сквозными технологиями, эти материалы востребованы во всех направлениях высокого технологического развития нашей страны для обеспечения технологического суверенитета, а поэтому, фактически от результатов работы сегодняшней конференции зависит и то, как будут развиваться высокие технологии в нашей стране", - отметил Алдошин

Организатором конференции выступил КБГУ, соорганизаторами в этом году стали Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Ивановский государственный политехнический университет, Российское химическое общество, Тульский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

"Надеемся, что нам удалось создать условия для конструктивного диалога, обмена опытом и мнениями между учеными. Пусть этот форум в КБГУ станет площадкой для установления плодотворных контактов, новых эффективных научных консорциумов. Уверен, что результаты конференции будут полезны всем ее участникам, а предложенные рекомендации найдут свое отражение в дальнейшей практической деятельности", - сказал в обращении к участникам конференции и.о. ректора КБГУ профессор Юрий Альтудов.

КБГУ планирует подписать на конференции соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Курчатовским институтом, Байкальским институтом природопользования Сибирского отделения РАН и заводом ЭКОПЭТ, Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна, Университетом ИТМО, Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, говорится в сообщении.

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